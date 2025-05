Qué hacer si caduca tu certificado digital y cómo evitarlo

Irene Toribio Lunes, 19 de mayo 2025, 12:12 Comenta Compartir

¿Ha caducado tu certificado digital? No te preocupes, es algo muy común y tiene solución. Si has intentado utilizar tu certificado y has recibido un mensaje con que aparece caducado, puede ser por dos motivos: La fecha y/o la hora de tu equipo es incorrecta (en este caso solo has de comprobarlo y modificarlo si es necesario), o que realmente el certificado digital esté caducado. En este caso deberás reiniciar el procedimiento para obtener otro. Te explicamos qué hacer paso a paso para renovar tu certificado digital caducado, ya sea de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) u otra entidad emisora. Además, te damos recomendaciones clave para que no te vuelva a pasar y puedas evitar errores comunes en la gestión del certificado electrónico.

Ya sea para realizar trámites con Hacienda, la Seguridad Social o cualquier otro organismo, tener un certificado electrónico en vigor es esencial para realizar gestiones online con seguridad y sin contratiempos.

Qué hacer si caduca

Si has recibido una alerta sobre la caducidaad de tu certificado, es importante que lo renueves. Este proceso puede realizarse durante los 60 días previos a la fecha de caducidad y siempre y cuando no haya sido previamente revocado.

Eso sí, desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre recuerdan que «si el certificado que quieres ahora renovar lo obtuviste identificándote con otro certificado digital, DNIe o ya fue renovado anteriormente, no podremos emitirte un nuevo certificado sin que acredites tu identidad presencialmente en una de nuestras Oficinas de Registro o mediante el servicio de vídeo-Identificación».

Cómo renovarlo

La renovación consiste en tres pasos:

- Configuración previa. Para renovar el certificado tendrás que asegurarte de que tu equipo tiene instalado el software necesario. Lo encontrarás en la Sede Electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

- Solicitar la renovación. Asegúrate de tener instalado tu Certificado FNMT de Ciudadano en el navegador desde el que vas a solicitar la renovación, te autenticarás con él y al final de este proceso te enviarán un Código de Solicitud que necesitarás para poder descargar tu certificado renovado.

- Descargar el certificado. Aproximadamente una hora después de solicitar la renovación y haciendo uso del código de solicitud que te remiten a tu cuenta de correo electrónico, podrás descargar e instalar tu certificado renovado. Es recomendable hacer una copia de seguridad.

Navegadores compatibles

Última versión de cualquiera de los siguientes navegadores:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Microsoft EDGE

Opera

Safari

Cómo evitar que caduque

Para evitar, a tiempo, que caduque cuando estás a punto de realizar un trámite, es importante que consultes la fecha de caducidad y hagas el proceso de renovación con antelación.

Cómo comprobar la fecha de caducidad de mi certificado digital

Para comprobar la caducidad de los certificados personales en Firefox debemos seguir los siguientes pasos:

- Menú Herramientas / Ajustes / Privacidad y Seguridad / Certificados - botón Ver certificados, pestaña de «Sus Certificados».

- Una vez en la ventana pulsamos la pestaña Sus Certificados. Aquí se nos muestra una relación de los certificados personales instalados en el navegador, hacemos doble clic en el certificado que queremos comprobar la caducidad y en el campo Validez se nos muestra la fecha de inicio y de fin de validez.

Para comprobar la caducidad de los certificados personales en Internet Explorer deberemos seguir los siguientes pasos:

- Acceder al menú Herramientas, Opciones de Internet, una vez allí seleccionaremos la pestaña Contenido. En el apartado de certificados pulsaremos el botón de Certificados y una vez en la ventana pulsaremos la pestaña Personal. Aquí se nos muestra una pantalla con la relación de certificados personales instalados en nuestro navegador, haga doble clic sobre el certificado que quiere comprobar. Ahí podrás verificar la fecha de validez.

- En Microsoft EDGE acceder al menú (botón de 3 puntos o pulsar ALT+F) y pulsar en Configuración, en el buscador buscar «Certificados» y pulsar Intro. A la derecha acceder a Administrar Certificados. La pestaña «Personal» (por defecto) muestra una pantalla con la relación de Certificados personales instalados en nuestro navegador. Hacemos doble clic en el certificado para ver la validez del mismo.

