Qué es Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda: precios, requisitos y cuándo estará disponible

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha reformado el Sepes en una nueva entidad estatal de vivienda que pretende «sustentar el derecho a la vivienda digna»

Judith Rueda

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:51

Alquilar una vivienda en España siendo una persona joven con una renta media se ha vuelto un reto más que un posible objetivo a furturo. Por este motivo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha lanzado un nuevo proyecto, surgido del antiguo Sepes, llamado Casa 47, en honor al artículo 47 de la Constitución.

¿Cuál será el precio de estos alquileres?

Esta nueva entidad estatatal pretende ofrecer alquileres asequibles a la población con rentas medias, lo que en palabras del ministerio equivale al 60% de la población. Para conseguirlo, el precio de estos alquileres se establecerá en función del salario medio por hogar de cada territorio, y a partir de ahí se establecerá que estos alquileres no superen el 30% de estos salarios.

Según la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodriguez, las casas que se construyan bajo el marco de Casa 47 se mantendrán protegidas de manera indefinida. También indicó que estos alquileres durarán hasta 75 años, aunque para esto habrá que cumplir los requisitos de acceso a estas viviendas. La firma inicial del contrato dará a estos inquilinos el acceso a la vivienda durante 14 años, teniendo que prorogarse el contrato cada 7 a excepción de la última prórroga que tendá que ser en 5 años para que el alquiler de dicha vivienda dure 75 años.

Requisitos de acceso a estas viviendas

La oferta de estas viviendas se dirigirá a personas con rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, o Iprem Al encontrarse actualmente el Iprem mensual en 600 euros, las viviendas se estarían disponibles para aquellas personas con rentas mensuales de entre 1.200 euros y 4.500 euros. Si se tiene en cuenta el IPREM anual, que se sitúa en 8.400, el proyecto estaría dispobnible para rentas de entre 16.800 y 63.000 euros anuales. Aunque el ministerio indica que a las personas con rentas inferiores a la media se les ayudará a través de la vivienda social.

¿Cuántas viviendas hay y cuándo se podrá acceder a ellas?

Bajo este plan se amparan actualmente 1.600 viviendas, aunque el ministerio pretende lanzar un fondo de 100 millones de euros para ampliar la oferta. Ya se han desbloqueado las obras con un alto impacto en ciudades como Sevilla, Ibiza o Málaga y en un futuro se implantarán en Málaga y Madrid puesto que están pedientes de aprobación municipal.

Con respecto a cuando estarán disponibles estos alquileres, el ministerio ha indicado que habilitará un portal online en 2026. En este se podrán consultar las promociones disponibles y los requisitos de cada vivienda. Esta plataforma, a su vez, permitirá formalizar las solicitudes de estas viviendas y simplificará el proceso de gestión y adjudicación de las mismas.

