'Casa de los horrores' de Colmenar: «Mi padre me obligaba a ver porno»

Una de las hijas del médico acusado de encerrar a su familia en una casa de Colmenar Viejo ha declarado en el juzgado que el padre les pegaba, abusaba de ellos y les obligaba a ver porno, unos episodios que tuvieron lugar entre febrero y marzo de este año.

La adolescente, de 14 años, ha relatado durante la investigación del caso que su padre descubrió que ella utilizaba un servicio de mensajería llamado Discord que se utiliza para hacer amigos, pero también para compartir imágenes pornográficas. «Se topó con ese tipo de material porno, pero nosotros nunca los habíamos visto, solo usábamos la aplicación para tener amigos. A él se le metió en la cabeza que sí, pese a negárselo», contó la hija, según recoge El Mundo.

En ese momento, el acusado comenzó a amenazar a sus hijos con «no salir de casa» si la joven no le contaba «la verdad» (que veía porno). «Por miedo», la menor acabó confesando, pero a partir de ahí, el padre comenzó a obligar a algunos de ellos a ver vídeos pornográficos con él. «Nos decía: 'Como os gustan tanto los vais a ver conmigo'».

La actitud del padre no cambió y siguió amedrentando a su hija: «Me dijo que yo había tenido relaciones sexuales con alguien, que le dijera con quién. Le contesté que no, que preguntara en el instituto. Ni había hecho pellas... Entonces me dijo de ver vídeos porno. Le volví a decir que no quería, incluso llorando, que no me gustaban. 'Hasta que no te sientes conmigo y no los veas no vas a salir de aquí'... Y cerró la puerta».

El 28 de marzo, la Guardia Civil entró a un chalet situado en la calle Clara Campoamor de la localidad madrileña de Colmenar Viejo. En esa 'casa de los horrores' es donde un padre y una madre tenían encerrados a sus ocho hijos, de entre 4 y 14 años, en condiciones de insalubridad. Malnutridos y sin poder salir de casa, vivían entre basura. La joven que ha declarado ante el juez ha exculpado a la madre y ha responsabilizado de la situación al padre, un médico que trabajaba en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Cuando fueron detenidos, el juzgado atribuyó a los padres los delitos de maltrato, contra los derechos y deberes familiares y obstrucción a la justicia. Además, al hombre también se le imputaron delitos de violencia de género y hurto, este último, porque en su casa se encontraron uniformes, batas, mascarillas, gasas, medicamentos y guantes, entre otros objetos, que supuestamente habían sido sustraídos del hospital en el que trabajaba.

