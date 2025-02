Las carreteras se cobran más de cinco vidas cada jornada de verano

Alfonso Torices Madrid Martes, 11 de julio 2023, 13:02 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

No es lo mismo intuirlo que saberlo. Los meses de julio y agosto, los que concentran las vacaciones de verano de la gran mayoría de los españoles, son, con diferencia, los más peligrosos para ponerse al volante. Cada jornada estival pierden la vida en las carreteras españolas más de cinco personas, lo que supone un 20% más de fallecidos en accidente que en los periodos no vacacionales del año. Esta es la principal conclusión de un estudio monográfico sobre los riesgos al volante durante el verano realizado por la Fundación Línea Directa, que compara los datos de siniestralidad de la última década y los pone en relación con las respuestas de 1.700 sobre sus hábitos de conducción.

La radiografía de los expertos deja poco lugar a dudas. Los 95 millones de desplazamientos de largo recorrido que la Dirección General de Tráfico espera entre el 29 de junio y el 3 de septiembre concentran el período de mayor riesgo vial del año. Las cifras de la última década apuntan a que este verano se registrarán unos 16.000 accidentes con víctimas en las vías españolas y que unos 23.400 de los lesionados serán heridos de distinta consideración y que hasta 330 morirán.

Julio y agosto reúnen casi un tercio de todos los fallecidos en el año y siete de cada diez muertos en desplazamientos vacacionales en automóvil de todo el ejercicio. La tasa diaria estival de muertes al volante, 5,2 personas, no solo supera en un fallecido a la del resto del año sino que es muy superior a la de los demás períodos vacacionales. Solo el puente de diciembre, con 4,9 víctimas mortales diarias, y Navidad, con 4,6, se le aproximan.

A la fatiga por el calor y los largos recorridos se suma que el 23% de conductores bebe, más de la mitad corre y 61% no descansa

Las razones de la mayor siniestralidad hay que buscarlas, además de en la gran densidad de tráfico y las caravanas, sobre todo en la fatiga por los largos desplazamientos y en las evidentes imprudencias en que incurren muchos de los automovilistas. Uno de cada cuatro conductores admite que bebe alcohol (incluidos combinados) en sus desplazamientos vacacionales, más de la mitad (el 54%) supera los límites de velocidad, una proporción muy similar no planifica la ruta y ocho de cada diez no saben cómo deben colocar la carga para evitar daños y accidentes.

Similar grado de imprudencia tienen al no evitar la fatiga al volante. Seis de cada diez conductores no descansa ni para como mínimo cada 200 kilómetros, el 25% come copiosamente durante el viaje (lo que aumenta la somnolencia y el malestar) y más de la mitad no se turna al volante. A las imprudencias se suma el exceso de calor (que eleva entre un 15% y un 25% el riesgo de siniestro) y las distracciones con la música y móvil, pero también por el habitual mayor número de ocupantes del vehículo.

Joven y en carretera convencional

El accidente tipo más repetido en el verano tiene como escenario dos de cada tres veces una carretera convencional ya muy próxima al lugar de destino, con la fatiga y el exceso de confianza como acompañantes rutinarios. Abunda la forma de la salida de la vía -aunque también los alcances y choques frontolaterales-, suele tener como conductor a un hombre joven y ocurren más por la noche.

El informe, a la vista de los siniestros mortales en todos los períodos vacacionales de la última década, también destaca una decena de tramos de carretera que se pueden tildar de puntos negros. El peor está en la autopista del Mediterráneo, en Tarragona, en el tramo que discurre entre los kilómetros 320 y 334, en el que desde 2012 se han producido cuatro accidentes mortales, con 18 fallecidos y 52 heridos. Los dos siguientes tramos de este dramático ranking están en Burgos, entre los kilómetros 254 y 278 de la antigua Nacional 1, y en Girona, entre los kilómetros 6 y 9 de autovía C-33. En el segundo caso hay registrados cuatro accidentes letales con siete muertos y 15 heridos y en el tercero los siniestros son tres, con once lesionados y siete fallecidos.

Las autonomías con más cantidad de estos tramos críticos de carretera, los que acumulan al menos tres siniestros mortales en desplazamientos vacacionales, son Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Las que menos puntos negros tienen en su red vial son Extremadura, Navarra y Murcia.