Fernando Belzunce Madrid Domingo, 9 de abril 2023, 00:07 Comenta Compartir

Es una de las mujeres más influyentes del mundo. Nacida en Líbano en 1966 y con una destacada trayectoria como corresponsal, Roula Khalaf hizo historia en enero de 2020 al convertirse en la primera periodista en dirigir The Financial Times en sus 135 años. La biblia del periodismo económico, de propiedad japonesa y con sede en Londres, vive bajo su liderazgo un momento de esplendor, con una clara ambición global recompensada por 1.300.000 suscriptores.

Khalaf dirige una redacción compuesta por 600 profesionales, 100 de ellos corresponsales, dedicados en gran parte a cubrir las complejas relaciones que genera el dinero en todo el mundo y las consecuencias de todo ello en infinidad de áreas. En apenas tres años como directora, le ha tocado lidiar con una pandemia, con el Brexit, con una colosal tragedia en Beirut, su ciudad natal, y una guerra en Europa. Ahora aborda una situación económica incierta.

– ¿Estamos a las puertas de una crisis económica?

– Estamos en un periodo muy frágil ahora mismo debido a riesgos propiciados por los tipos de interés. Es una situación que no teníamos antes. Haber pasado tan rápidamente de una política monetaria muy flexible a un entorno de altos tipos de interés tiene consecuencias y no se han medido del todo. El año pasado en Reino Unido tuvimos una crisis con un instrumento utilizado por los fondos de pensiones que evidenciaba un problema de liquidez y finalmente se vio que era debido a los altos tipos de interés. Sufren los balances de los bancos o el sector inmobiliario comercial. Muchas presiones financieras que podrían haberse pasado por alto en los últimos años ahora están saliendo a la palestra.

– ¿Son buenas las crisis económicas para The Financial Times?

– Una crisis económica no es buena para nadie. Con todo, es cierto que, como el Financial Times (FT) es una fuente fiable de periodismo financiero y económico, atraemos a muchos más lectores que buscan información en momentos así. La relación aumenta en tiempos económicos más difíciles. Lo vimos también durante la pandemia, pero no solo por el impacto en las finanzas y los negocios sino porque hicimos muy buenas visualizaciones de datos sobre el Covid y la emergencia sanitaria. Nos buscan más en tiempos de mayor incertidumbre. La gente necesita guías y fuentes de información fiables.

– Adelantaron la reciente compra de Credit Suisse por parte de UBS e informaban al detalle de las negociaciones. ¿Cómo logran ese grado de confianza por parte de ejecutivos habitualmente prudentes y discretos?

– Tenemos periodistas que han seguido a UBS y Credit Suisse durante años. La sección de Banca es muy fuerte, al igual que la de Fusiones y Adquisiciones, y la combinación de las dos, que tienen una gran cantidad de fuentes cultivadas durante mucho tiempo, dio este resultado. Nos informaban de lo que estaba pasando en las negociaciones, sí. ¿Por qué esa confianza? Porque saben que informaremos de la manera más justa y correcta.

– En sus inicios trabajó como verificadora de hechos en la revista Forbes. ¿Cree que le ha influido esa experiencia como directora?

– Desde luego, me ha influido como periodista en general. Obviamente, el apego a los hechos es una obsesión. A menudo les digo a los periodistas que dejen su historia por un tiempo y que luego la leamos para asegurarnos de que todo es exacto. Porque a veces, por las prisas o por estar tan metidos en el tema pierdes la visión de conjunto. Los hechos son lo más importante, especialmente en un momento en el que hay tanta desinformación en el mundo.

– ¿Cuál es el principal peligro para un periódico como el suyo en estos momentos?

– El principal peligro es perder la confianza de los lectores. No hay nada más importante. Hay una relación con ellos. No es solo que paguen una suscripción, sino que confían en que lo que les estás contando es un reflejo justo de la historia, tal y como la ven los periodistas. Si pierdes la confianza de los lectores entonces no tienes nada.

– Tienen un lema en la cabecera, 'Sin miedo y sin favores', que es toda una declaración de principios. ¿Es la mejor protección para una directora?

– Es un eslogan muy bueno. Creo que es un mantra que una directora debe seguir. Siempre hay presiones. Recibo comentarios sobre historias a diario porque la gente trata de ponerte a prueba. Tienes que ser capaz de enfrentarte a eso y, desde luego, apoyar siempre a tus periodistas.

– The Financial Times tiene diferentes ediciones internacionales y muchos lectores fuera de Reino Unido. ¿Cree que la perspectiva británica del periódico puede diluir su apuesta global?

– Ese riesgo lo tengo siempre en cuenta, pero no creo que esté ocurriendo. Había un signo de interrogación después del Brexit, pero creo que The Financial Times ha demostrado que sigue siendo un periódico global. Es más, creo que nuestra perspectiva global se ha reforzado desde el Brexit.

Oficina en Indonesia

– ¿En qué zonas quieren crecer?

– Tenemos que ser extremadamente competitivos en Estados Unidos y en China. En Estados Unidos tenemos más reporteros que nunca, mientras que en China tenemos un equipo dentro del país, otro en Hong Kong y, aparte, un equipo global centrado en China que trabaja desde fuera. Con todo, nos mantenemos en muchos lugares donde otros no están. Estamos a punto de abrir una oficina en Indonesia porque creemos que esa es la historia del futuro. Tenemos que ayudar al lector a entender ciertas partes del mundo que otros no cubren o que quizá no estén de actualidad.

– ¿Qué resultado espera en Ucrania?

– La guerra será mucho más larga de lo que nadie había previsto. A los ucranianos les ha ido mucho mejor después de la invasión y no veo que se rindan y acepten ceder una parte del Donbás. Ucrania ha sacrificado demasiado. Rusia, por otro lado, simplemente no está dispuesta a admitir la derrota. Me parece que estar en la guerra, aunque no avancen mucho, les resulta más cómodo que admitir la derrota.

– Se presenta en Twitter como seguidora del drama político imposible de Oriente Medio. ¿Cómo ve el futuro en la región?

– No veo ninguna luz. Los últimos diez años han sido extremadamente duros para Oriente Medio. No creo recordar una época en la que hubiera tantos estados fallidos y tantos países en conflicto. Hay una zona más estable, el Golfo, que se beneficia de una enorme liquidez por el petróleo y el gas. El resto de Oriente Medio es un completo caos. Y no veo perspectivas de mejora ni de resolución de ninguno de los conflictos.

– Cubrió las protestas de la Primavera Árabe que se difundieron en redes sociales. Años después, estas mismas redes sociales difunden campañas contra las democracias y aterrorizan a sus primeros defensores. ¿Qué ha pasado?

– Las redes sociales parecían la única salida para que la gente pudiera expresarse en gran parte del mundo en desarrollo. Pero los gobiernos también aprendieron que podían usarlas, así que hubo una contraofensiva. Algunos actores estatales han tendido a explotar las redes sociales para fines nefastos.

– Ha habido una gran controversia en Reino Unido después de que la BBC apartara de un programa al ex futbolista Gary Lineker, ahora presentador, por criticar al Gobierno en su cuenta privada de Twitter. ¿Cómo regulan el comportamiento de sus periodistas en las redes sociales?

– Esto es bastante complicado para todos los directores. ¿Hasta qué punto los periodistas deben poder expresar su opinión en las redes sociales? Tenemos gente que las analiza y vemos que a veces los periodistas van demasiado lejos y hay que hablar con ellos y decirles que tienen un comportamiento inapropiado. Por eso tenemos una política de redes sociales, unida a nuestro código editorial. La revisamos constantemente y nos aseguramos de que todo el mundo la lea. Creo que hay una pequeña diferencia entre lo que pueden decir los periodistas y lo que pueden decir los columnistas. Los columnistas escriben opinión y creo que tienen un poco más de libertad. Pero es complicado. Esto no es blanco o negro.

Diversidad

– Su periódico tiene desde hace años varias iniciativas para impulsar la diversidad.

– Parte de mi misión es contribuir a que la redacción sea más diversa. Es importante la composición del personal, pero también tratar de atraer a un público más diverso. Quiero asegurarme, por ejemplo, de que The Financial Times no intimida a algunas lectoras. Tenemos estrategias en distintos frentes. Una de ellas es el programa llamado '50– 50', en el que los redactores jefe cuentan al final de cada semana cuántas mujeres y cuántos hombres citan en las informaciones. He visto mejoras. Los periodistas son más conscientes de a quién citan.

– ¿No es un riesgo mostrar una diversidad que no refleja la vida real? El sector financiero y empresarial sigue masculinizado.

– El mundo del que informamos no es muy diverso, efectivamente. Es una realidad que forma parte del problema. Pero no hay duda de que es cada vez más diverso. Ninguna duda. Y hay que poner foco en ello. A veces cuesta encontrar mujeres en un campo concreto y hace falta un poco más de esfuerzo.

– ¿Qué piensa sobre la inteligencia artificial?

– Hemos estado experimentando. Tratamos de ver dónde podría ser útil y hay dos áreas que me interesan. Una es tratar de organizar y extraer información para buscar historias y la otra es el uso potencial en alguna información creciente. Estoy pensando en cómo puede ayudar al periodismo a acelerar el acceso a la información y a encontrar historias. Hay un equipo en nuestra sección de datos que está experimentando y tratando de pensar en cuáles podrían ser algunos de estos usos. Pero seguimos en una etapa de experimentación.

Buscar una aventura

– Ustedes fueron los primeros en implantar el pago en Internet. ¿Qué balance hacen?

– Fuimos pioneros en el modelo de suscripción digital, sí. Cuando uno mira alrededor ve que cualquier organización de noticias que esté prosperando usa un modelo de suscripción. Los lectores están dispuestos a pagar por un periodismo de calidad, incluso los más jóvenes. Y el periodismo es caro de producir. También creo que el mercado de la publicidad digital es más fuerte ahora de lo esperado. Hubo un periodo, en la primera transición de lo impreso a lo digital, en el que el mercado de la publicidad digital estaba siendo completamente devorado por Facebook y Google. Parece que ahora, y la pandemia ha influido, es mucho más saludable.

– ¿Qué tipo de periodistas contratan? ¿Son expertos en finanzas o prefieren tener periodistas que aprenden finanzas en el trabajo?

– Me interesan los periodistas que sienten curiosidad por el mundo. Que trabajan duro, que están dispuestos a arriesgarse y que buscan una aventura. También tienen que estar interesados en las finanzas, ya que este es un periódico esencialmente financiero. No necesariamente tienen que conocerlas, podemos ayudarles, pero tienen que tener interés.

– ¿Qué proyectos contempla para los próximos años?

– Algo muy importante para The Financial Times es seguir innovando. Creo que esta industria está cambiando constantemente y con rapidez. Sin duda, tenemos que entender la Inteligencia Artificial. Tenemos que entender cómo nos puede ayudar y tenemos que entender también cuáles son sus peligros. La Inteligencia Artificial será un gran reto para la industria del periodismo.