HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de agosto, en Extremadura?

Loterías y apuestas

La Bonoloto de este miércoles entrega un premio de más de dos millones y medio de euros

La recaudación del sorteo ascendió a 2.934.106 euros

R. H.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:11

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 20 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 19, 20, 22, 32, 33 y 44. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 3.

La recaudación ha ascendido a 2.934.106 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 7 de Getafe (Madrid), situada en C.C. Artesón, avenida Arcas del Agua, 6 - L10. El afortunado ha ganado un premio de 2.685.193,50 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Archena (Murcia), en la nº 26 de Valladolid, en la número 17 de Getafe (Madrid), en el Despacho Receptor número 90.235 de Fuentelapeña (Zamora) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. Cada uno se ha llevado un premio de 36.694,07 euros.

De tercera categoría (5 aciertos) existen 115 boletos acertantes, que recibirán 797,70 euros cada uno, mientras que de cuarta categoría (4 aciertos) hay 5.465 boletos acertantes, que recibirán 25,18 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 El viento aviva el frente de Hervás y no se descarta evacuar La Garganta
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  7. 7 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  8. 8 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  9. 9 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  10. 10 500 efectivos, con 26 medios aéreos, tratan de acabar hoy con el fuego de Jarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Bonoloto de este miércoles entrega un premio de más de dos millones y medio de euros

La Bonoloto de este miércoles entrega un premio de más de dos millones y medio de euros