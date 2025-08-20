La Bonoloto de este miércoles entrega un premio de más de dos millones y medio de euros

R. H. Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:11

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 20 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 19, 20, 22, 32, 33 y 44. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 3.

La recaudación ha ascendido a 2.934.106 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 7 de Getafe (Madrid), situada en C.C. Artesón, avenida Arcas del Agua, 6 - L10. El afortunado ha ganado un premio de 2.685.193,50 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 3 de Archena (Murcia), en la nº 26 de Valladolid, en la número 17 de Getafe (Madrid), en el Despacho Receptor número 90.235 de Fuentelapeña (Zamora) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es. Cada uno se ha llevado un premio de 36.694,07 euros.

De tercera categoría (5 aciertos) existen 115 boletos acertantes, que recibirán 797,70 euros cada uno, mientras que de cuarta categoría (4 aciertos) hay 5.465 boletos acertantes, que recibirán 25,18 euros.