Bob Pop dice que el productor que agredió a Jedet también lo acosó a él

Iker Cortés Madrid Lunes, 30 de enero 2023, 14:08 | Actualizado 18:42h.

No parece que la actitud del productor Javier Pérez Santana en la fiesta posterior a la entrega de los Premios Feroz fuera la más apropiada. Y no lo parece porque después de la denuncia interpuesta por la actriz y cantante Jedet, por tocamientos y acoso, de la que ha quedado en libertad con cargos, el escritor y guionista Bob Pop, que estuvo en la fiesta hasta las 3.30 horas, comentaba esta mañana en la cadena Ser que él también fue acosado por Pérez Santana, miembro del equipo de 'Mi vacío y yo', una de las cintas nominadas al premio Arrebato de no ficción. «Ese señor a mí me acosó en la fiesta», explicó Bob Pop a Angels Barceló en el magacine 'Hoy por hoy'. «Yo estaba ahí, charlando con gente, y el vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía», relataba.

El creador de 'Maricón perdido' afirmó también que él no era consciente de que eso se podía denunciar y que lo que pensó es «pues bueno, me ha tocado mi cuota de borracho y baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas». Esa tarde, ver la fotografía del productor en todos los medios de comunicación y la denuncia le hizo reflexionar en torno a «lo mal educados que estamos los de mi generación, pensando que tienes que asumir que eso es lo normal». Eso sí, Bob Pop dejó claro que en ningún momento pensó en llamar a alguien para que Pérez Santana le dejara tranquilo: «Seguramente hice mal, pero es que en mi cabeza no estaba esa posibilidad. Me parece muy importante que con la nueva ley -la del 'solo sí es sí'- asumamos que ya no hay cosas que tenemos por qué aguantar, ni de un borracho ni de nadie».

Fiel a su sentido del humor, el colaborador de 'Hoy por hoy' hizo hincapié en que el acoso, en su caso, tenía «más coña» porque debido a la esclerosis múltiple que padece se desplaza en una silla de ruedas. «Me estaba acosando y no me podía mover y me planteé encender la silla e irme, pero igual la noticia al día siguiente hubiese sido que había atropellado a varias personas», dijo. Y apostilló que a partir de ahora «a lo mejor cuando unos amigos salgan, hay uno que tiene que ser como el que conduce y que debe vigilar al resto para que, si se ponen como las grecas y se comportan de este modo, ponga fin a la fiesta».