Las bicis, mejor debajo del agua

La bicicleta es uno de los medios de transporte más usado a diario en las capitales europeas. Mucho más que en España. Esto libra de ... la contaminación y los atascos, es verdadero quebradero de cabeza aparcar las decenas de miles de ciclos que se mueven. La última genialidad ha sido recientemente inaugurada en Ámsterdam, donde el 60% de sus habitantes usan la bici todos los días. Allí está el primer aparcamiento para bicicletas debajo del agua.

El estacionamiento está ubicado junto al canal, en lo que era un lago frente a la estación central de la ciudad, en su día levantada sobre tres islas artificiales. Cuenta con 6.300 plazas para bicicletas privadas y otras 700 de uso compartido.

El proyecto comenzó a ejecutarse en 2019, según el proyecto del arquitecto español Oriol Casas. La construcción fue larga y tediosa debido a que hubo que desecar la superficie en el mismo canal, por donde circulan las barcazas. Se profundizó nueve metros y se sacaron unas 60.000 toneladas de tierra.

El recinto fue forrarlo con 20.000 metros cúbicos de hormigón y 3.300 toneladas de hierro. Terminado todo procedieron a cubrirlo y se permitió que el agua volviera a su cauce, creando una especie de lago de considerables dimensiones. El coste total de la obra ha sido de cerca de 140 millones de euros

Al aparcamiento se entra directamente desde la estación. Es espacio que sorprende por su luminosidad y por las formas de sus pilares, numerados y con luces que indican si quedan plazas libres. También destaca el toque decorativo que ofrece una pantalla de 140 metros de largo que recrea la evolución de los planos de Ámsterdam a lo largo de la historia.

Sistema 'rack'

Los ciclistas pueden dejar sus vehículos durante las 24 horas, los siete días de la semana. Pero lo mejor es que es gratuito el primer día y después se cobra la módica cantidad de 1,35 euros por cada jornada que no se mueva la bicicleta.

El sistema elegido para aparcar la bici es idéntico al que ya existe en otras ciudades europeas. Es el denominado 'rack'. Los ciclos aparcan en dos alturas, sobre unas guías metálicas donde se sujetan y candan. El ciclista no tiene nada más que identificarse al entrar con una tarjeta y buscar hueco para la bicicleta. Para salir, el usuario solo vuelve a identificarse y, si han pasado 24 horas, tiene que pasar por caja para abonar el aparcamiento.

El mayor problema del 'rack' lo tienen los ciclistas no madrugadores. Las plazas más cómodas, las inferiores, son las más 'cotizadas'. Además, aunque el sistema es nuevo, para aparcar la bici en la parte superior hay que hacer fuerza sobre el mismo 'rack' para elevarla. Una operación que no es nada fácil si el ciclista no es muy alto.

Está previsto este mes la apertura de otro aparcamiento similar junto a la misma estación para 4.000 bicicletas. El proyecto 'Creamos espacio' del consistorio incluye un tercer estacionamiento, también bajo tierra, junto al dique del canal con espacio para 8.500 bicicletas.