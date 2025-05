Cuatro euros por seis pinchos con las horas contadas Aplicaciones como 'Too Good To Go' han cobrado auge combinando la posibilidad de negocio y el cuidado del planeta

Un usuario de la app 'Too Good To Go' se dispone a retirar su 'pack sorpresa' en una panadería de barrio.

Sergio García Sábado, 17 de diciembre 2022, 13:10

Ana Espligares ya tiene resuelta la cena. Su restaurante de confianza está adherido a 'Too Good To Go', una de las app surgidas al calor ... de la gestión de excedentes. Lleva una bandeja con un surtido de pinchos: salmón ahumado, delicia de puerro, pimiento relleno, jamón con queso brie... Así hasta media docena, «pero hermosos, ¿eh?». Ha pagado por ellos 4,20 euros, cuando de haberlos consumido en barra a mediodía el precio habría superado los 12. 'Pack sorpresa', lo llaman, porque el local ignora qué le va a sobrar cuando acabe el día.

'Too Good To Go' nació en Copenhague hace seis años, fruto del afán emprendedor de un grupo de amigos «a los que pareció bochornoso que el restaurante donde habían comido un buffet tirase a la basura todo lo que sobraba», explica Victoria Albiñana. La aplicación funciona en 17 países y el año pasado ya 'salvó' en España 3,6 millones de packs de comida. Este septiembre, la firma ya registraba un incremento medio semanal del 10% en el número de usuarios y los establecimientos asociados en nuestro país superan ya los 15.600, desde restaurantes y grandes superficies hasta panaderías o fruterías. La firma les cobra «alrededor de 1 euro, el 25% de lo que facturan con un producto que de otra forma habría acabado en la basura». «Para atajar el cambio climático es fundamental combatir el despilfarro de comida. Desaprovechamos recursos, tiempo, mano de obra... El 30% de la tierra cultivada se dedica a generar productos que acabarán en el contenedor. ¿Hay un perfil de 'waste warrior', de guerrero contra el desperdicio alimentario? «Cada vez menos. Son mayoría los que se mueven en una franja de edad de 25-35 años, pero esos umbrales cada vez son menos rígidos por esa concienciación creciente que se da en la sociedad». La raíz del problema Mirar la cartera mientras cuidas el planeta es la filosofía que guía a esta empresa y a otras como ella. 'Phenix', 'Encantado de comerte' 'TheFork', '¡La colmena que dice sí' (compra directa a los agricultores en un radio de 250 kilómetros), 'Olio' (compartir con vecinos y negocios locales lo mismo comida que artículos del hogar)... Todas participan de este espíritu 'friendly' con la naturaleza. No son las únicas. 'Yo no desperdicio' es una plataforma dependiente de la oenegé Enraíza Derechos, que comenzó hace tiempo compartiendo alimentos entre particulares y que ahora da consejos a través de su web para organizar bien tu nevera, consumir alimentos de temporada o trucos para sacar el máximo partido a la despensa», explica la técnico Laura Martos. Ella forma parte de ese abigarrado colectivo de grupos que se han reunido con el Congreso para enmendar la ley en desarrollo. «Las app que gestionan excedentes cumplen un papel importante –admite la técnico–, pero no van a la raíz del problema, que no es otro que la de ser capaces cada uno de preguntarnos 'por qué me sobra comida todos los días'».

