HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
Javier Moreno Luzón, durante la entrevista. José Ramón Ladra

Javier Moreno Luzón | Historiador

«Por una bandera se muere y se mata»

La entrevista ·

El debate sobre la identidad nacional tiene en España rasgos propios, pero se da en muchos países», asegura este especialista

César Coca

César Coca

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:59

Javier Moreno Luzón (Hellín, 1967) es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense. El año pasado ... ganó el premio Nacional de Historia por su obra 'El rey patriota. Alfonso XIII y la nación' (Ed. Galaxia Gutenberg). Ha sido profesor visitante o investigador en las universidades de Harvard, Sorbona, Tokio y California y en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, y subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Estudioso del nacionalismo español, es un gran especialista en asuntos de identidad. Pocas cosas hay de más calado en el debate de este país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
  3. 3 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  4. 4 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  5. 5 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  6. 6 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  7. 7 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura
  8. 8 El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
  9. 9 Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011
  10. 10

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Por una bandera se muere y se mata»

«Por una bandera se muere y se mata»