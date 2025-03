Estoy de baja, ¿puedo ir de vacaciones?

R. H. Jueves, 3 de agosto 2023, 18:08 Comenta Compartir

De acuerdo con la legislación vigente en España, no hay ninguna disposición que prohíba trasladarse a otro lugar mientras se esté bajo una incapacidad temporal. Sin embargo, es importante destacar que la Ley General de la Seguridad Social establece que aquellos trabajadores que actúen de manera fraudulenta podrían perder el subsidio correspondiente a esta situación, así como aquellos que abandonen el tratamiento médico sin una justificación válida. Por eso, desde Mapfre apuntan que «es importante tener en cuenta que cuando un trabajador está de baja, su objetivo es utilizar todos los medios a su alcance para conseguir una pronta recuperación». La mutua señala que, por tanto, la decisión de hacer o no una escapada mientras estamos de baja dependerá de la gravedad de la dolencia. Por ejemplo, si se trata de depresión o ansiedad, planificar un viaje puede ser incluso beneficioso para la mejoría de la persona. «Sin embargo, en otros supuestos como pueden ser una lesión que impida caminar o realizar tareas con las manos, lo más recomendable es no realizar ningún desplazamiento para no agravar la situación», señalan.

Aunque existe la posibilidad de viajar estando de baja, has de hacerlo bajo tu propia responsabilidad y siempre que un profesional médico no lo contraindique. Así que lo ideal es solicitar una autorización médica.

Mapfre explica lo que puede suceder en estos casos:

-Cuando un trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal, es fundamental cumplir con ciertas obligaciones para evitar consecuencias desfavorables. Aparte de asistir a todas las citas médicas necesarias, también es necesario atender a las solicitudes de la Mutua que colabore con la empresa. De lo contrario, el subsidio puede ser denegado, anulado o incluso se puede dar de alta al trabajador.

-Este permiso médico también servirá como documento acreditativo para cambiar las citas médicas que puedan coincidir con los días del viaje. No obstante, es imprescindible comprometerse a no realizar actividades que empeoren la situación y acudir a las citaciones establecidas por el centro sanitario o la mutua colaboradora a la vuelta.

-En cuanto a las citas médicas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social no está obligado a cancelarlas durante la ausencia del trabajador. Sin embargo, si se requiere su presencia, el organismo público debe notificarlo con al menos 4 días hábiles de antelación. De esta manera, es posible realizar un viaje cercano al domicilio para poder acudir rápidamente en caso de ser necesario.