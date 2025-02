Las aventuras sexuales del Don Juan ecuatoguineano

Baltasar Evang Engonga pena sus artes amatorias en la temible cárcel de Black Beach. Un escándalo sexual ha arruinado la imagen del exdirector general de ... la Agencia de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial. Numerosos vídeos exhibiendo sus aventuras eróticas con distintas mujeres han circulado, a lo largo de los últimos días, por el ciberespacio de la antigua colonia española. Según medios locales, el vicepresidente Teodoro Obiang Mangue ha debido intervenir ordenando a las empresas de telecomunicación que paralicen este insólito tráfico.

El estupor no se ha debido tan sólo a la exhibición de sus habilidades eróticas, ni siquiera a que muchos de los coitos tuvieran lugar en su propio despacho junto a la enseña nacional, sino al número e identidad de las amantes. Según medios locales, 'Bello', como es popularmente conocido por su atractivo físico, ha seducido presuntamente a más de trescientas mujeres y su ordenador guardaba cientos de grabaciones de los encuentros efectuados en oficinas, baños públicos, hoteles locales y extranjeros.

Las dimensiones del escándalo han recordado al protagonizado por el rapero Sean 'Diddy' Combs, pero, en este caso, los encuentros eran consentidos y, al parecer, las implicadas eran conscientes de que los actos se registraban. Ellas eran subordinadas, esposas de ministros, la mujer del jefe de la seguridad presidencial, una hermana del presidente Obiang, primas, cuñadas y amigas de sus hermanas, anónimas y celebridades locales, indígenas y extranjeras.

El proceso por el que se han filtrado estas imágenes no está claro. Al parecer, el alto funcionario, encargado de combatir la corrupción en su país, estaba siendo investigado por motivos no precisados y la difusión comenzó cinco días después de su arresto. No se ha identificado aún al autor de este vertido, aunque las consecuencias han resultado fatales y se especula con una operación para arruinar su credibilidad. El pasado 25 de octubre fue destituido y permanece en una celda de la infausta prisión.

La relación familiar del arrestado con el presidente Obiang también amplifica el suceso. Evang Engonga ejerció como ministro de Educación antes de acceder a la oficina anticorrupción, tiene 54 años, está casado y cuenta con seis hijos. Además, su progenitor es Baltasar Engonga Ndjo'o, presidente de la Comisión Económica y Monetaria de los Estados de África Central, organización que agrupa a las repúblicas situadas en el corazón del continente.

La magnitud del escándalo impulsó al vicepresidente a convocar una reunión al más alto nivel. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y el primer ministro, entre otros, asistieron a una reunión para abordar la crisis. La instalación de cámaras en juzgados y oficinas públicas fue una de las medidas adoptadas para «erradicar comportamientos indecorosos e ilícitos», según ha asegurado Obiang Mangue en las redes sociales. También ha afirmado que cualquier funcionario que sea hallado participando en actos sexuales en su puesto de trabajo será suspendido por cometer «una flagrante violación del código de conducta».

¿Delito contra la salud pública?

Los problemas para Engonga son de toda condición. El fiscal general Anatolio Nzang Nguema ha asegurado en la televisión pública que la ley no castiga el mantenimiento de relaciones sexuales pactadas, pero que si se descubre que el reo había sido infectado por una enfermedad de transmisión sexual seria procesado por la comisión de un delito contra la salud pública.

La caída en desgracia del seductor 'Bello' se halla, en realidad, asociada a una presunta mala práctica. Guinea Ecuatorial figura entre los diez países situados en el furgón de cola dentro del índice de percepción de la corrupción que elabora anualmente la ONG Transparencia Internacional. Hace siete años, el propio Obiang Mangue fue condenado en París por malversación y blanqueo de fondos públicos.

La pequeña república ha gozado de un 'boom' económico gracias a la explotación de sus vastos recursos petrolíferos y goza de una de las rentas per cápita más elevadas del continente africano, aunque ha sufrido una recesión económica a lo largo de los últimos diez años. En cualquier caso, los ingresos no han favorecido a la población. Actualmente, alrededor de dos terceras partes de sus ciudadanos sobreviven en condiciones de miseria.

La mayoría de la población tan sólo ha conocido el gobierno de Teodoro Obiang, con un mandato ininterrumpido a lo largo de los últimos 45 años, el más largo en África, y que, según todas las fuentes, será relevado por su hijo. El presidente ganó las elecciones presidenciales celebradas en 2002. En aquella ocasión obtuvo el 97% de los sufragios y consiguió todos los asientos de la Cámara de Diputados y el Senado. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han denunciado la vulneración de derechos humanos.