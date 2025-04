Un 'Autobús del Amor' sólo para heterosexuales siembra la polémica en Toledo

J. V. M. Viernes, 13 de mayo 2022, 12:43 Comenta Compartir

«Lo que queremos es formar parejas para repoblar los pueblos rurales». Así se expresa Manuel Gozalo, el 'Cupido de Villaverde', para justificar la organización del 'Autobús del Amor' este sábado, 14 de mayo, en el pequeño municipio de Carranque (Toledo), de 4.700 habitantes, famoso hasta ahora por sus espectaculares mosaicos romanos.

Esta versión moderna de las 'caravanas de mujeres' que inauguró en 1985 el pueblo aragonés de Plan ha generado una fuerte polémica en la que han entrado tanto Izquierda Unida de Castilla-La Mancha como el alcalde de Carranque, Mario Sánchez, del PSOE. Este último califica de «vergonzoso» este evento. «Es una regresión, es algo arcaico y estamos totalmente en contra de este tipo de actividades, aunque sean de iniciativa privada», explica este alcalde que no comparte «el concepto de repoblación que tienen esta clase de actos».

También la responsable del Área de Mujer de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Isabel Álvarez, ha criticado este encuentro de parejas. En su opinión, «no estamos en el Oeste americano, Carranque no es California y no pertenece a una zona despoblada aunque, si así fuera, las zonas despobladas, aun con grandes carencias, cuentan con vías de comunicación más o menos accesibles para desplazarse, por lo que no es necesario actuar de alcahuete o celestino para que se colmen necesidades amorosas, por llamarlas de alguna manera». «Las mujeres no son una mercancía que, a modo de ganado, se sube a un autobús para descargar en el cercado, bar en este caso, con cena de sangría y caldereta como bonus», añade Isabel Álvarez, quien apuesta por desarrollar políticas de sensibilización «y acabar con el mercadeo del cuerpo de las mujeres que son utilizadas como reclamo».

Sólo para heterosexuales

Cerca de un centenar de personas, la mayoría mujeres, se han apuntado a este 'Autobús del Amor»'abonando entre 20 y 25 euros. Un autobús que finalizará su trayecto en un bar-restaurante del pueblo donde habrá cena y posterior baile hasta las 5 de la madrugada, tiempo más que suficiente para que surja más de una pareja. El promotor de este evento responde a la polémica suscitada afirmando que «aquí va el que quiere y la quiere ir» y aclara que es un encuentro para solteros y solteras heterosexuales. «Me han llamado algunas mujeres para preguntarme si podían ir para encontrar otra mujer como pareja y les he dicho que sólo es para heterosexuales, pero si homosexuales o lesbianas quieren ir, pueden hacerlo, aunque no van a encontrar a nadie», indica el 'Cupido de Villaverde'.

«Cada uno es libre de ir a los eventos que quiera. Es como cuando se celebra la marcha del Orgullo Gay. Yo nunca he ido pero la gente es libre para acudir», aclara Manuel Gozalo, que ya ha organizado un buen número de autobuses del amor de los que han salido parejas. «Hasta cinco niños han nacido de parejas que se han conocido en estas caravanas», añade Gozalo, que cuenta con una base de datos con cerca de 3.000 personas, la mayoría mujeres, con quienes contacta a través de Whatasapp cuando organiza un evento de estas características cerca de sus respectivas comarcas.

«Cuando organizo un autobús del amor siempre se apunta gente. Esto demuestra que interesa en las zonas rurales», reconoce el «Cupido de Villaverde» que insiste en que su objetivo es luchar contra la despoblación de los pueblos. Y es que, según dice, «en los pueblos rurales hay solteros a patadas, más que solteras».

