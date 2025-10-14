Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas España podría volver a ver auroras boreales a finales de este mismo año

Irene Toribio Martes, 14 de octubre 2025, 12:19

¿Alguna vez has soñado con mirar al cielo nocturno y ver cómo se enciende con cortinas de luces verdes, rosas y violetas sobre el horizonte? Las auroras boreales, ese espectáculo natural típico de los países nórdicos, están ahora sorprendiendo incluso a los cielos de España. El pasado mayo de 2024 algunos rincones españoles fueron testigo de este fenómeno tan asombroso, y ahora podrían volver a iluminar nuestros cielos.

«Las auroras boreales suelen ser visibles en regiones del norte de Europa, como Escandinavia, Islandia y el norte del Reino Unido. En tormentas solares intensas, las auroras pueden extenderse a latitudes más bajas, como Francia, Alemania o incluso el norte de Italia. En episodios excepcionales, como los vividos en 2024, estas luces se desplazan a latitudes insólitas, alcanzando lugares como España«, explican los expertos en El Tiempo.

Aunque es difícil predecir si en 2025 volveremos a vivir algo similar, las condiciones están dadas: «el máximo solar sigue en su apogeo, aumentando la probabilidad de tormentas solares intensas. Lo que sí es seguro es que 2025 será un año con más auroras en las regiones habituales, ofreciendo un espectáculo fascinante», señalan.

Así que, aunque históricamente este fenómeno se ha asociado con latitudes cercanas al Círculo Polar Ártico, condiciones solares y atmosféricas excepcionales permiten que, en ocasiones, el norte de nuestro país sea testigo de estas mágicas luces que parecen pintar el cielo. Ver una aurora boreal en España es un auténtico espectáculo visual y podría llegar muy pronto.

Cuándo y dónde ver auroras boreales en España

Los expertos advierten que no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá. Incluso con los sistemas de monitoreo solar más avanzados, las eyecciones de masa coronal solo pueden anticiparse con unos cuatro días de margen.

Lo que sí pueden señalar es que todo parece indicar que el nivel máximo del actual ciclo solar se producirá entre finales de 2025 y 2026. Si eso es cierto, el norte peninsular se puede convertir en el escenario para este espectáculo.

Para presenciar un fenómeno de estas dimensiones se necesita suerte y unas condiciones idóneas:

- Cielos despejados y oscuros: lejos de la contaminación lumínica urbana.

- Zonas rurales del norte peninsular, especialmente Galicia, León, Navarra o los Pirineos.

- Orientación: lo ideal es hacia el norte o noreste, donde el fenómeno suele concentrarse.

- Seguir las alertas geomagnéticas.

- La altitud: también ayuda situarse en montañas y áreas sin nubes ni luces artificiales.