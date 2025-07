Asegura que no usa pasta de dientes ni carillas: el truco de este influencer para un blanqueamiento perfecto

Irene Toribio Viernes, 11 de julio 2025, 10:20 Comenta Compartir

Las declaraciones del influencer Jorge Darek están causando sensación en redes sociales. Conocido por compartir en Instagram contenido «auténtico» y orientado a «una vida real», Jorge revela cómo mantiene una salud y belleza naturales usando solo productos naturales en su alimentación y rutina diaria. Ahora, en una entrevista con Uri Sabat, ha sorprendido a todos al confesar que no utiliza pasta de dientes ni ha recurrido a las carillas, y aun así presume de tener los dientes perfectamente blancos. ¿Es posible? Pues eso es, precisamente, lo que todo el mundo está cuestionando.

«Algo que nouso es pasta de dientes, la verdad», comienza confesando en la entrevista. «Y mucha gente me ataca diciéndome que son carillas y son mis dientes de toda la vida», asegura, antes de desvelar su rutina de higiene bucal: «Simplemente me levanto y me enjuago con aceite de coco, es algo que recomiendo muchísimo, es espectacular por la mañana porque cuando nosotros nos levantamos se genera un montón de bacteria en nuestra boca cuando dormimos. El aceite de coco es altísimo en ácido láurico, que es un ácido graso antibacteriano que va a eliminar todas las bacterias que se generan en tu boca por la noche«, explica, »hay indicios de que incluso te puede llegar a blanquear los dientes de manera natural«, añade.

Algunos expertos en odontología ya han puesto en duda su método, asegurando que «los dientes no tienen ese tono tan blanco de forma natural» y que es «evidente» que lleva carillas.

Su receta para una pasta de dientes natural

«Muchísimas pastas de dientes convencionales están llenas de ingredientes que no necesitas», asegura, «flúor sintético, colorantes, saborizantes artificiales… Nos han vendido la idea de que necesitamos un tubo lleno de químicos para tener una buena higiene bucal«, continúa explicando. Por eso, aconseja llevar »una buena alimentación, cuidar tu microbiota, hacer el enjuague con aceite de coco todas las mañanas y después, cepillarte los dientes de manera eficaz«. Para ello, utiliza una pasta casera de cuatro ingredientes.

«Cuando me cepillo, uso, o solo aceite de coco otra vez, o esta pasta de dientes casera solo con 4 ingredientes naturales. Voy alternando», confiesa.

INGREDIENTES:

2 cucharadas de arcilla blanca caolín.

Rica en minerales y limpia suavemente sin dañar tus dientes.

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Neutraliza ácidos que causan caries y mal aliento.

2 cucharadas de aceite de coco

Contiene ácido láurico, un potente antimicrobiano.

Mejora la salud de tus encías y el mal aliento.

3,4 gotitas de aceite esencial de menta

Aporta sensación de frescor y tiene propiedades antisépticas.

«Se conserva a TEMPERATURA AMBIENTE», termina desvelando.

