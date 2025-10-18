Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga El presunto agresor, de la Unión Deportiva Algarrobo, mordió a la víctima al término del partido en el transcurso de una pelea multitudiaria después de que los locales marcaran el 3-2

Nuevo episodio violento grave en las categorías inferiores del fútbol malagueño. Un jugador del C.F. Juventud Veleño La Cantera de Vélez-Málaga ha sufrido la amputación parcial del dedo corazón de su mano izquierda tras recibir un mordisco por parte de un jugador de la Unión Deportiva Algarrobo de categoría juvenil.

El suceso se produjo al mediodía del pasado domingo 12, al término del partido que enfrentó a ambos equipos, enclavados en el grupo 1 de la 4.º categoría juvenil Andaluza, en el estadio municipal Vivar Téllez de Vélez-Málaga. El choque iba 2 a 1 para los locales cuando estaba a punto de alcanzarse el tiempo reglamentario. En el minuto 90 empataron los visitantes.

El árbitro prorrogó entonces el encuentro siete minutos. En ese intervalo, la tensión era máxima y el colegiado llegó a expulsar a dos jugadores, uno de cada equipo, por un lance violento. Sin embargo, la batalla campal se desató en el minuto 96, cuando marcaron de nuevo los locales, colocando el marcador en el 3-2.

La trifulca entre los jugadores se dio en varios lugares del campo y el público y los entrenadores «trataron de separar en todo momento», según han explicado este viernes directivos de ambos equipos a este periódico. Sin embargo, en uno de los enfrentamientos, tres jugadores del equipo veleño estaban golpeando presuntamente a otro del Algarrobo.

«Cerró la boca para defenderse»

En un momento dado, tras recibir un puñetazo en la cara, «cerró la boca para defenderse, fue un acto reflejo, con la mala suerte de que le pilló una pequeña parte del dedo», ha explicado a SUR Manuel Rojo, que forma parte de la directiva de la Unión Deportiva Algarrobo. El presunto agresor tiene 18 años y la víctima 17. Por su parte, desde la directiva del C.F. Juventud Veleño La Cantera han declinado a SUR dar más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión.

El jugador veleño ha perdido parte de la falange de ese dedo corazón de su mano izquierda, al no poder reinplántarsela con éxito, a pesar de que fue localizada en el suelo y fue operado en el Hospital Comarcal de la Axarquía. Ambos jugadores se han cruzado denuncias ante la Comisaría de la Policía Nacional, que ya investiga los hechos, según ha podido confirmar.

Por su parte, la Federación Malagueña de Fútbol ya ha tomado las primeras decisiones disciplinarias tras esta batalla campal. Así, según han confirmado desde la directiva de ambos equipos, se ha suspendido cautelarmente, retirándoles las fichas federativas, a tres jugadores del equipo veleño y a cuatro del Agarrobo.

Los directivos de ambas entidades han lamentado los hechos y han condenado la batalla campal que se desató tras el 3-2 y la agresión al jugador veleño. «Somos equipos amigos, hacemos comidas de convivencia y muchos chavales son amigos, lo que pasa es que cuando hay esa tensión al final de un partido, pasan estas cosas tan lamentables, pero no tendrían que ocurrir jamás», ha expresado Rojo.