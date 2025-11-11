HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 12 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del miércoles 12 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:11

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 12 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Aries

Buen día para comenzar una nueva amistad. Seguir perdiendo dinero es un lujo que no puede permitirse. No favorezca situaciones conflictivas en su empresa. Irradia vitalidad por los cuatro costados.

Tauro

Las escenas de celos deterioran su relación. Disfrute de su dinero sin reparos. Le sobra energía para afrontar su trabajo. La música y la lectura son buenas medicinas.

Géminis

Los astros siguen de su parte, surgirán amores exóticos. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Sea prudente, evite los enfrentamientos con sus superiores. Controle el nerviosismo.

Cáncer

Feliz y enamorado de su pareja. Dirija sus esfuerzos a economizar todo lo posible. Día estupendo en el ámbito laboral. El ejercicio físico alivia tensiones.

Leo

No mezcle a la familia con el amor. Irá bien todo lo relacionado con inversiones. Energía renovada que le hará trabajar con más agrado. Puede sufrir mareos por las cervicales.

Virgo

Su buena disposición logrará una situación feliz con su pareja. Le tocará la lotería si juega con otra persona. Las prisas no deben restar calidad a su trabajo. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

Libra

Manténgase al margen de discusiones familiares. No tendrá ningún problema económico. Nuevas y buenas noticias en el trabajo actual. Acuérdese de la visita al médico, más vale prevenir.

Escorpio

No desaproveche la oportunidad que esa amistad le brinda. Los astros miman su economía. Oportunidad de concretar proyectos en su trabajo. Mejorará mucho su estado de ánimo.

Sagitario

Aprenda a relacionarse, no rechace ninguna invitación. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Busque una actividad que le permita canalizar sus tensiones.

Capricornio

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Modere su actual tendencia consumista. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Si padece dolores de huesos, protéjase de la humedad.

Acuario

El tren del amor no es fácil que pase dos veces, súbase. Buenas oportunidades económicas. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Día de buena salud.

Piscis

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Los asuntos económicos permanecen en punto muerto. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Haga ejercicio para desfogarse y poder dormir mejor.

