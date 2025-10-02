HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre se protege de las lluvias toorenciales en Ibiza el pasado 30 de septiembre. EP

El año hidrológico deja 684 litros, el más lluvioso desde 2020

Ha sido un año «húmedo» con precipitaciones un 7% por encima de la media, que ronda los 640 litros por metro cuadrado

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:36

Comenta

El año hidrológico que acaba de concluir (transcurrió entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025) dejó en el ... conjunto de España 683,7 litros por metro cuadrado, lo que le convierte en un año de carácter húmedo y en el año más lluvioso desde 2020. Esta cantidad supone un 7% por encima del promedio normal del período 1991-2020, que son 640,1 litros, según ha avanzado en su cuenta de X la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  3. 3 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  4. 4 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  5. 5

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  6. 6

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  7. 7 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  8. 8 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  9. 9 Una persona resulta herida en un choque múltiple en la carretera de Olivenza
  10. 10

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El año hidrológico deja 684 litros, el más lluvioso desde 2020

El año hidrológico deja 684 litros, el más lluvioso desde 2020