Alerta: La Policía Nacional no está mandando citaciones para que regules tu expediente Incibe alerta de una nueva estafa en la que están suplantando a la Policía Nacional.

Redacción Hoy Sábado, 18 de enero 2025, 17:31

Una nueva campaña de 'phising' está causando alerta. Se trata de una estafa en la que están suplantando a la Policía Nacional mediante técnicas de 'phishing' (envío de correos o mensajes fraudulentos) con la intención de distribuir programas maliciosos en tu dispositivo para hacerse con tus datos personales y, posteriormente, robarte. Lo hacen con el envío de correos electrónicos en los que te citan para, supuestamente, regular el estado de un expediente. En el mensaje del correo se advierte que la incomparecencia del aviso puede conllevar medidas legales con el objetivo de que el usuario acceda de manera urgente al enlace.

En caso de que hayas recibido un email con las características señaladas, si no has pulsado en el enlace, deberías reportar el caso al buzón de incidentes de Incibe. «De esta manera, podremos alertar y evitar que otros usuarios sean víctimas de esta suplantación», alertan desde el instituto. Acto seguido, «deberías bloquear al remitente y eliminar el correo de tu bandeja de entrada», añaden.

Por otra parte, si has accedido al enlace, descargado el archivo, pero no lo has ejecutado, elimínalo de tu carpeta de descargas y vacía posteriormente la papelera de reciclaje.

Si has ejecutado el archivo malicioso, debes seguir los siguientes pasos que señalan desde el Instituto Nacional de Cibersguridad para minimizar los daños que pueda causar:

- Desconecta inmediatamente el dispositivo que haya podido verse comprometido de tu red doméstica para evitar que el malware se propague a otros equipos conectados.

- Asegúrate de mantener tu antivirus actualizado y realiza un análisis completo del sistema para confirmar que el dispositivo está libre de amenazas.

- Si sospechas que el dispositivo sigue infectado, deberás plantearte restablecerlo a los valores de fábrica como medida para eliminar cualquier rastro de infección. Recuerda que este proceso borrará los datos almacenados, por lo que es fundamental realizar copias de seguridad periódicas para proteger tu información.

- Realiza capturas de pantalla del correo electrónico y del archivo adjunto que has descargado para utilizarlas como prueba a la hora de interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado. Puedes apoyarte en testigos online para la obtención de evidencias.

- Si sospechas de la veracidad de una comunicación de la Policía Nacional, puedes verificarlo consultando su plataforma oficial o llamando al teléfono 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de Incibe, donde recibirás orientación de expertos.