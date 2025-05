Alerta fraude: Cuidado si recibes este correo de Endesa, pueden robar todos tus datos

Irene Toribio Viernes, 5 de enero 2024, 16:14 Comenta Compartir

El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado a los ciudadanos de un nuevo caso de fraude que está suplantando a Endesa. Según informan, se ha detectado una campaña de distribución de 'malware' mediante el envío masivo de correos electrónicos fraudulentos (lo que se conoce como 'phishing'). En este correo se suplanta la identidad de Endesa con el fin de que el usuario ejecute un código malicioso conocido como Grandoreiro e infecte su dispositivo.

«En el correo se muestra un mensaje instando a usuario a descargar su factura correspondiente al mes vencido para dar más credibilidad a esta técnica de ingeniería social. En este caso, hace referencia al período comprendido entre el 30 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023», explican desde Incibe, «el objetivo de los ciberdelincuentes es que la persona que reciba dicho email descargue la presunta factura comprimida y una vez descomprima el fichero, ejecute el malware en su dispositivo para infectarlo».

Cómo funciona este fraude:

- Recibes un correo supuestamente de Endesa con asunto: 'Área cliente - Ya puede descargar su factura Nº. [número factura]'.

- Tras clicar en el enlace, te redirecciona a una página web donde se descarga el archivo comprimido.

- Dicho archivo se almacenará en la carpeta por defecto configurada por el usuario, normalmente en 'Descargas'. El fichero .zip contiene un programa .msi con código malicioso.

- En caso de que se ejecutase el archivo, el dispositivo de la víctima quedaría infectado por el malware Grandoreiro, que tiene como objetivo robar información personal del equipo infectado.

Qué pasa si he accedido al enlace: Cómo lo soluciono

Si has recibido el correo electrónico, pero no has hecho clic en el enlace, márcalo como spam o correo no deseado. Además, sería conveniente eliminarlo de tu bandeja de entrada también.

Si has descargado el archivo al hacer clic en el enlace, pero no lo has ejecutado, ve a tu carpeta de descargas y elimínalo. También, deberías eliminarlo de la papelera de reciclaje.

Si, por el contrario, has ejecutado el archivo, posiblemente tu dispositivo se haya infectado y sería necesario seguir las siguientes pautas:

- Desconecta tu dispositivo de la red doméstica para evitar que el malware pueda propagarse a otros dispositivos.

- Utiliza un antivirus para analizar el dispositivo en profundidad en busca del malware y en caso de seguir infectado, considera la opción de formatearlo o restablecerlo para así poder desinfectarlo. Ten en cuenta, que al hacer esto, se borrará la información almacenada en el dispositivo, por lo que te recomendamos hacer copias de seguridad con regularidad.

- Recopila todas las pruebas posibles, como podrían ser capturas de pantalla e incluso si lo crees necesario, guarda el correo electrónico recibido para presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para ello, también, puedes apoyarte en testigos online y certificar el contenido de las pruebas.

Temas

Endesa

Hackers

Ciberataque

Ciberseguridad