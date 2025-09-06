Un agraciado en el sorteo de La Primitiva se lleva más de 1,1 millones de euros este sábado

R. H. Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:56 Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este sábado 6 de septiembre de 2025 es la siguiente: 19, 40, 29, 12, 09 y 22. En cuanto al complementario, el número ha sido el ganador 44. Y el reintegro es para el número 4. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 5454720.

La recaudación del sorteo ascendió a 10.461.478 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.700.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 27 de A Coruña, situada en Barcelona, 56 BJ (Galerías Comerciales L-1). Se lleva 1.181.824,81 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados: Dos en la Administración de Loterías nº 47 de Murcia; uno en el Despacho Receptor nº 40.615 de Sabiñánigo (Huesca); y otro a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es

Temas

Primitiva