¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?
Un agraciado en el sorteo de La Primitiva se lleva más de 7 millones de euros este domingo

La recaudación del sorteo ascendió a 5.703.009 euros

R. H.

Lunes, 8 de septiembre 2025

La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este lunes, 8 de septiembre de 2025, es la siguiente: 26, 09, 46, 36, 07 y 02. En cuanto al complementario, el número 18 ha sido el ganador. Y el reintegro es para el número 3. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 0616166.

La recaudación del sorteo ascendió a 5.703.009 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 7.357.267,90 euros, dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Azuqueca de Henares (Guadalajara), situada en Avda. de Guadalajara, 34. Se lleva 7.144.240,39 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen otros dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 21 de Móstoles (Madrid), situada en Pintor Ribera, 3 Post local 3 y en el Despacho Receptor nº 53.330 de Murcia, situado en Plaza Circular, 7. Cada uno se lleva 213.027,51 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 51 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). Se lleva 103.635 euros.

