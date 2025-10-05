Un agraciado en el sorteo de La Primitiva se lleva más de 151.000 euros este domingo

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo,5 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 5, 14, 16, 20 y 39. El número clave ha sido el 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.735.138 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 6.100.000 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 62.340 de Irurita-Baztán (Navarra), situado en Pedro M. Hualde, 2. El afortunado ha ganado un premio de 151.627,98 euros.