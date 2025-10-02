Un afortunado en el sorteo de La Primitiva se lleva 1,2 millones de euros este jueves

R. H. Jueves, 2 de octubre 2025, 22:39 Compartir

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 2 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 05, 18, 26, 29, 34 y 39. El número complementario es el 8, el reintegro el 9 y el Joker, 8 617 497.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.775.688 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.900.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 68.350 de Ravelo Alto–El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), situado en San Cristóbal, 21. Este boleto tiene un premio de 1.283.412,93 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, ninguno de ellos en Extremadura. Cada uno de ellos se lleva 52.030,26 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 148 boletos acertantes premiados cada uno con 2.578,08 euros.