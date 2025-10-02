HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Loterías y apuestas

Un afortunado en el sorteo de La Primitiva se lleva 1,2 millones de euros este jueves

La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.775.688 euros

R. H.

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:39

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 2 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 05, 18, 26, 29, 34 y 39. El número complementario es el 8, el reintegro el 9 y el Joker, 8 617 497.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 10.775.688 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.900.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 68.350 de Ravelo Alto–El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), situado en San Cristóbal, 21. Este boleto tiene un premio de 1.283.412,93 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, ninguno de ellos en Extremadura. Cada uno de ellos se lleva 52.030,26 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 148 boletos acertantes premiados cada uno con 2.578,08 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  2. 2 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  3. 3 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  6. 6 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  7. 7 Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  8. 8

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  9. 9 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  10. 10 El Fanter Film proyectará doce películas en su edición más ambiciosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un afortunado en el sorteo de La Primitiva se lleva 1,2 millones de euros este jueves

Un afortunado en el sorteo de La Primitiva se lleva 1,2 millones de euros este jueves