Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes

R. H. Martes, 19 de agosto 2025, 22:33 | Actualizado 22:40h. Compartir

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 19 de agosto, está compuesto por los números 24, 31, 34, 41 y 43. Las estrellas son los números 6 y 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 88.396.631,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2), que ha sido validado en Francia. En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un bote de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 79.875 de Guadassuar (Valencia), situado en Gran Via, 56. Este agraciado se lleva 270.238,94 euros.

En España también existe un boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 34.000 de Roses (Girona), situado en Av. Gola de l'Estany, 34. Este boleto está premiado con 38.515,68 euros.

El boleto acertante de El Millón, al código SJV92773, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Redondela (Pontevedra), situada en el enúmero 7 de la calle Ribeira.