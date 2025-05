La Aemps anuncia importantes novedades sobre las conocidas cremas solares retiradas del mercado

R. H. Lunes, 15 de julio 2024, 17:47 Comenta Compartir

Hace tres meses, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tomó medidas drásticas tras un análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El resultado de dicho análisis reveló que varios lotes de seis protectores solares no cumplían con la protección anunciada en su etiquetado, lo que llevó a la orden de cese de comercialización y la retirada de estos productos del mercado. Estos eran los protectores solares afectados:

- Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+ (lote 0832913)

- Vichy Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 50+ (lote 54X200)

- Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+ (lote 40X300)

- Nivea Sun Protección facial Sensitive SPF 50 (lote 32032276)

- Lancaster Sun Sensitive Oil-Free Milky Fluid SPF 50 (lote 3157)

- Piz Buin Hydro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50 (lote 1362V A)

Estos productos prometían una «muy alta» protección solar, pero los ensayos demostraron que solo ofrecían una protección «alta» o inferior, no cumpliendo así con los estándares anunciados.

Pasado un tiempo y tras la realización de estudios adicionales, la Aemps ha determinado que todos los lotes señalados, a excepción del de Nivea Sun, deben cesar su comercialización. La medida para Nivea Sun fue levantada después de que la empresa Beiersdorf AG presentara nuevos ensayos que demostraban que su producto sí cumplía con el factor de protección solar (FPS) reivindicado en el etiquetado.

Productos que siguen en la lista de cese de comercialización

A pesar de las medidas tomadas, la Aemps ha destacado que no se han notificado incidentes de quemaduras solares relacionadas con estos productos: «a día de hoy no se han notificado incidentes por quemaduras solares relacionadas con ninguno de estos productos al Sistema Español de Cosmetovigilancia». No obstante, la agencia continúa investigando los productos de protección solar y ha anunciado que informará puntualmente sobre cualquier cambio que se produzca.

