Activistas contra el racismo denuncian delitos de odio en la campaña europea

R. C.

Madrid Viernes, 7 de junio 2024

En la campaña de las elecciones del Parlamento Europeo el debate sobre inmigración llega a sus extremos con la propaganda de un partido minoritario que presenta su candidatura. Frente Obrero mezcla pensamiento de extrema derecha con consignas comunistas, con mensajes aún más frontales en su radicalización que los de Vox. A través de las redes sociales y de plataformas digitales vierten «mensajes que cargan directamente contra el colectivo migrante; centrando especialmente su atención en la comunidad islámica», afirma Afroféminas, la organización contra el racismo que hace unos meses denunció los mensajes de odio contra los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad. «Tales mensajes, considerando su contenido, gravedad y potencial repercusión y alcance público, constituyen una clara incitación al odio y animadversión».

La denuncia ante la Fiscalía incluye un recopilatorio de esas promesas «alarmistas y alarmantes»: «Exigimos la persecución de las redes clientelares de las dictaduras islámicas en suelo europeo, que se deporte a los imanes radicalizados y se corte toda promoción y financiación de dicha religión. También promoveremos la prohibición del velo en los espacios públicos, el cierre de mezquitas en las que se desarrolle activismo yihadista». Sus objetivos son tres, según su publicidad: prohibir el hijab en lugares públicos, «sacar el islam de las escuelas públicas» y quitar toda subvención a «actividades islámicas». También promulgan la expulsión de las «ONG que violenten las leyes y que se desarrolle una coordinación con otros países para realizar las deportaciones necesarias con el mínimo gasto, con seguridad y eficacia».

Por otra parte, emiten también mensajes contra el colectivo LGTBI, con mensajes a favor de la familia tradicional: «defenderemos a la familia como institución y a nuestros hijos del adoctrinamiento y los intentos de destruir nuestra sociedad», frente a las «imposiciones progres que vengan desde Europa».

Amplificador de bulos

No se trata solamente de tuits o mensajes grabados con el móvil. Hay producciones más elaboradas en las que «varias mujeres relatan supuestos testimonios de episodios violentos sufridos a manos de migrantes y/o personas musulmanas», como intentos de violación, agresiones verbales por no llevar velo, robos con armas, matrimonios forzosos o palizas. No hay hechos concretos ni denuncias ni documentos judiciales que respalden sus enunciados y sí una «absoluta falta de base empírica y objetiva», mantiene la denuncia de Afroféminas.

Los eslóganes se concretan en frases como: «En Europa, hay una invasión silenciosa que quiere acabar con nuestro modo de vida», «quieren que las mujeres seamos ciudadanas de segunda», «quieren acabar con nuestra libertad, en una tierra que no es suya ni debe serlo» o «queremos que España siga siendo España». Por apelar a las emociones más bajas basadas en «bulos, mentiras, desinformación y racismo» que instigan el miedo, las activistas solicitan que la Fiscalía «elimine todos los contenidos de odio de Frente Obrero en redes sociales» y pedir responsabilidades a sus líderes.

«Ya es una anomalía sin sentido que se permita este tipo de material en una campaña electoral», aseguran las denunciantes. «Es una muestra más de la pendiente hacia el odio y el resentimiento en que se está arrastrando la política española, empujada por un sinfín de formaciones políticas, opinadores malintencionados y grupúsculos de extrema derecha», sostienen las activistas, preocupadas porque «esta denuncia nos pone en la diana de una organización que ya ha reaccionado de manera mafiosa ante este tipo de denuncias. Asumimos que se nos va a intentar intimidar y amenazar, dentro y fuera de las redes».