Urgente ¿Qué ha pasado este lunes, 18 de agosto, en Extremadura?
Un acertante del sorteo de La Primitiva de este lunes se lleva 114.000 euros

La recaudación del sorteo de este lunes ha ascendido a 6.371.426 euros

R. H.

Lunes, 18 de agosto 2025, 22:27

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 18 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 05, 06, 08, 23, 46 y 47. El número complementario es el 18, el reintegro el 2 y el Joker, 5 235 911.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 6.371.426 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 57.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de Lugo, situada en Galerías Estación de Autobuses, Pl. Constitución, s/n. Este agraciado se lleva 114.053,14 euros.

Por su parte, de Tercera Categoría (5 aciertos) hay 96 boletos acertantes premiados con 2.178,10 euros, mientras que de Cuarta Categoría (4 aciertos) hay 6.272 boletos acertantes con un premio de 48,49 euros.

