Un acertante del sorteo de La Primitiva se lleva 4,8 millones de euros

La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este jueves, 18 de septiembre, de 2025 es la siguiente: 17, 04, 38, 19, 07 y 15. En cuanto al complementario, el número 22 ha sido el ganador. Y el reintegro es para el número 8. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 0293271.

La recaudación del sorteo ascendió a 10.335.313 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 4.814.180,10 euros, dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías nº 12 de Mataró (Barcelona), situada en Riera Figuera Major, 27.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen siete boletos acertantes. Cada uno se lleva 24.671,27 euros.

