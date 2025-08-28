Un acertante del sorteo de La Primitiva de este jueves se lleva 62 millones de euros

R. H. Jueves, 28 de agosto 2025, 22:28 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 7 de agosto, ha estado formada por los números 2, 11, 12, 19, 38 y 45. El número complementario es el 21, el reintegro el 5 y el Joker, 2 841 336.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 11.951.589 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 62.701.970,91 euros, dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 20 de Burgos, situada en C.C. Carrefour-El Mirador, local 33.

El otro boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 7 de Ciudad Real, situada en Prado, 2. Está premiado con 686.249,19 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 225 de Barcelona y en la Nº 336 de Madrid.