HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 28 de agosto, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un acertante del sorteo de La Primitiva de este jueves se lleva 62 millones de euros

La recaudación del sorteo ha ascendido a 11.951.589 euros

R. H.

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:28

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 7 de agosto, ha estado formada por los números 2, 11, 12, 19, 38 y 45. El número complementario es el 21, el reintegro el 5 y el Joker, 2 841 336.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 11.951.589 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 62.701.970,91 euros, dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 20 de Burgos, situada en C.C. Carrefour-El Mirador, local 33.

El otro boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 7 de Ciudad Real, situada en Prado, 2. Está premiado con 686.249,19 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 225 de Barcelona y en la Nº 336 de Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  2. 2 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  3. 3 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  4. 4 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  5. 5

    «Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»
  6. 6 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  7. 7 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  8. 8 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  9. 9 A prisión un detenido en Cáceres tras una operación contra la pornografía infantil con archivos de gran crudeza
  10. 10 El Cupón Diario de la ONCE deja un premio de 210.000 euros en Don Benito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un acertante del sorteo de La Primitiva de este jueves se lleva 62 millones de euros

Un acertante del sorteo de La Primitiva de este jueves se lleva 62 millones de euros