Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de tres millones de euros este jueves

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 25 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 12, 14, 17, 26, 33 y 42. El número complementario es el 31 y el reintegro, el 2.

La recaudación ha ascendido a 2.963.211,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 3.030.616,55 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 72 de Sevilla, situada en Avda. República Argentina, 18.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, premiados con 45.509,06 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor nº 29.015 de Carballo (A Coruña), en el nº 92.385 de Zaragoza, en el nº 98.250 de Meco (Madrid) y en la Administración de Loterías nº 5 de Valencia.