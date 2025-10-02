Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 2,5 millones de euros este jueves

R. H. Jueves, 2 de octubre 2025, 22:24 Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 2 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 12, 15, 20, 25, 34 y 43. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 5.

La recaudación ha ascendido a 2.945.675 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de Felanitx (Illes Balears), situada en la calle Mayor, 32. Este afortunado se lleva 2.547.424,69 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 43.460 de Las Palmas de Gran Canaria, situado en la calle Fernando Guanarteme, 129. Este acertante se lleva 182.386,75 euros.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 95 boletos acertantes, que recibirán 959,93 euros y de Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.631 boletos acertantes, que recibirán 24,29 euros.