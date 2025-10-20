Un acertante del sorteo de La Bonoloto gana más de un millón de euros este lunes

R. H. Lunes, 20 de octubre 2025, 22:45

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 20 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 2, 4, 5, 13, 32 y 42. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 9.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.238.152 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de Cádiz, situada en avenida Ana de Viya, 2. El afortunado ha ganado 1.051.108,15 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 46 de Málaga, situada en Narciso Franquelo, 7 (Urbanización La Roca); en el Despacho Receptor nº 28.275 de Córdoba, situado en Palmera esquina a Chopos y en el nº 36.285 de Órgiva (Granada), situado en avenida González Robles, 40. Los tres se han llevado 45.222,43 euros.