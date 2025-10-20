HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?

Un acertante del sorteo de La Bonoloto gana más de un millón de euros este lunes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.238.152 euros

R. H.

Lunes, 20 de octubre 2025, 22:45

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 20 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 2, 4, 5, 13, 32 y 42. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 9.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.238.152 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de Cádiz, situada en avenida Ana de Viya, 2. El afortunado ha ganado 1.051.108,15 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 46 de Málaga, situada en Narciso Franquelo, 7 (Urbanización La Roca); en el Despacho Receptor nº 28.275 de Córdoba, situado en Palmera esquina a Chopos y en el nº 36.285 de Órgiva (Granada), situado en avenida González Robles, 40. Los tres se han llevado 45.222,43 euros.

