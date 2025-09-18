HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 18 de septiembre, en Extremadura?
Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 780.000 euros este jueves

La recaudación ha ascendido a 2.280.419 euros

R. H.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:27

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 18 de septiembre, ha estado formada por los números 18, 41, 24, 27, 36 y 35.

El número complementario es el 02 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.280.419 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 55.190 de Ourense, situado en San Ciprián, 5. Se lleva 783.205,57 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de Ávila, situada en San Millán, 2 y en la nº 17 de Vitoria-Gasteiz (Álava), situada en Olaguibel, 35. Cada uno se lleva 71.956,86 euros.

