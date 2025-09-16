HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 16 de septiembre, en Extremadura?
Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana 716.521,75 euros este martes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.294.993,50 euros

R. H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:42

La combinación ganadora del sorteo de Bonoloto de este martes, 16 de septiembre de 2025, está compuesta por los números 7, 14, 19, 20, 25 y 41. El complementario ha sido el 26 y el reintegro, el 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.294.993,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante premiado con 716.521,75 euros que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 80.855 de Llíria (Valencia), situado en San Francisco, 39.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

