HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 22 de octubre, en Extremadura?
Lotería y apuestas

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 390.000 euros este miércoles

La recaudación ha ascendido a 2.257.471 euros

R. H.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:15

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 22 de octubre, ha estado formada por los números 7, 30, 31, 33, 39 y 40.

El número complementario es el 41 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.257.471 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 393.330,27 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Osuna (Sevilla), situada en Carrera, 19.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  2. 2 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  7. 7

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  8. 8

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  9. 9 Un frente atlántico dejará lluvias cuantiosas a partir del viernes y un descenso térmico
  10. 10

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 390.000 euros este miércoles

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 390.000 euros este miércoles