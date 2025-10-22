Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 390.000 euros este miércoles

R. H. Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:15 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 22 de octubre, ha estado formada por los números 7, 30, 31, 33, 39 y 40.

El número complementario es el 41 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.257.471 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 393.330,27 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Osuna (Sevilla), situada en Carrera, 19.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

