Un acertante del sorteo de Bonoloto gana más de 380.000 euros este sábado
La recaudación ha ascendido a 2.176.659,50 euros
R. H.
Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:23
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 13 de septiembre, ha estado formada por los números 2, 21, 37, 40, 41 y 42.
El número complementario es el 22 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.176.659,50 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante premiado con 388.971,43 euros que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Vallirana (Barcelona), situada en Major, 548.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante premiado con 141.444,16 euros que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de Parla (Madrid), situada en Jericó, 2 esquina Olivo.
