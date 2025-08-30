HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 30 de agosto, en Extremadura?
Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 165.000 euros este sábado

La recaudación ha ascendido a 2.734.708,50 euros

R. H.

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:03

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 30 de agosto, ha estado formada por los números 7, 10, 24, 28, 35 y 36.

El número complementario es el 14 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.734.708,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.300.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 67.195 de Arico (Santa Cruz de Tenerife), situado en TF 1 PK. 44,2 – Autopista Sur, St. Cruz – Los Cristianos.

