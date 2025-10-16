Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana 163.00 euros este jueves

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 16 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 08, 16, 19, 30, 37 y 46. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 2.

La recaudación ha ascendido a 2.552.944 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1,5 millones de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 163.309,76 euros y que ha sido validado a través de la web oficial www.loteriasyapuestas.es.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 74 boletos acertantes, premiados con 1.103,44 euros cada uno.