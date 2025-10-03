HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 153.000 euros este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.437.559,50 euros

R. H.

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:16

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 3 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 08, 25, 26, 34, 44 y 45. El número complementario es el 10 y el reintegro, el 9.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.437.559,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 153.959,56 euros, que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 11.765 de Vilanova i La Geltrú (Barcelona), situado en Rambla Principal, 69.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 9o boletos acertantes, que recibirán 855,33 euros y de Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.235 boletos acertantes, que recibirán 27,27 euros.

