HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 147.000 euros este sábado

La recaudación ha ascendido a 2.387.996,5 euros

R. H.

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:15

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 4 de octubre, ha estado formada por los números 7, 46, 40, 28, 22 y 16. El número complementario es el 12 y el reintegro, el 8.

La recaudación ha ascendido a 2.387.996,5 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Palas de Rei (Lugo), situada en avenida de Compostela, 12. El afortunado ha ganado 147.298,89 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  3. 3 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  4. 4

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  5. 5 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  8. 8 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  9. 9 Cáceres enloquece con el brunch
  10. 10

    Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 147.000 euros este sábado

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 147.000 euros este sábado