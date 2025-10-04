Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 147.000 euros este sábado

R. H. Sábado, 4 de octubre 2025, 22:15 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 4 de octubre, ha estado formada por los números 7, 46, 40, 28, 22 y 16. El número complementario es el 12 y el reintegro, el 8.

La recaudación ha ascendido a 2.387.996,5 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Palas de Rei (Lugo), situada en avenida de Compostela, 12. El afortunado ha ganado 147.298,89 euros.