Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 147.000 euros este sábado

R. H. Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:10 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 20 de septiembre, ha estado formada por los números 34, 9, 39, 7, 12 y 38. El número complementario es el 31 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.359.624,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar un millón de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 147.290 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 57.055 de Oviedo (Asturias), situado en Padre Buenaventura de Paredes, 2 Bajo.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 66 boletos acertantes, que recibirán 1.115 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.283 boletos acertantes, que recibirán 25,79 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 81.345 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.

Temas

Bonoloto

Apuestas