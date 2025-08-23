HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 23 de agosto, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 142.000 euros este sábado

La recaudación ha ascendido a 2.312.924,50 euros

R. H.

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:58

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 23 de agosto, ha estado formada por los números 11, 18, 21, 27, 31 y 47. El número complementario es el 8 y el reintegro, también el 8.

La recaudación ha ascendido a 2.312.924,50 euros.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 93.110 de Zaragoza, situado en Rosa Chacel, 2 (acc. Concepción Saiz de Otero). Este afortunado se lleva 142.542,41 euros.

De tercera categoría (cinco aciertos) existen 61 boletos acertantes, que recibirán 1.168,38 euros, mientras que de cuarta categoría (cuatro aciertos) hay 4.376 boletos acertantes, que recibirán 24,43 euros.

