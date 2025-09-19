Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 140.000 euros este viernes

R. H. Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:49 Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 19 de septiembre, ha estado formada por los números 46, 18, 27, 32, 45 y 41. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.298.636 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), situada en Verge de la Mercè, 46. Se lleva 147.099,64 euros.

