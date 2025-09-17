HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 17 de septiembre, en Extremadura?
Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 140.000 euros este jueves

La recaudación ha ascendido a 2.281.603,50 euros

R. H.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:21

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 17 de septiembre, ha estado formada por los números 9, 10, 13, 29, 32 y 33.

El número complementario es el 21 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.281.603,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante premiado con 140.888,32 euros que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 73.485 de Sevilla, situado en el Centro Comercial Cencosur. Bda. La Oliva.

