Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana 128.000 euros este jueves

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 23 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 1, 6, 16, 26, 31 y 33. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 2.

La recaudación ha ascendido a 2.107.811 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 128.850,99 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 22.285 de Zahara de la Sierra (Cádiz), situado en San Juan, 1.

