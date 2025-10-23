HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 23 de octubre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana 128.000 euros este jueves

La recaudación ha ascendido a 2.107.811 euros

R. H.

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:22

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 23 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 1, 6, 16, 26, 31 y 33. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 2.

La recaudación ha ascendido a 2.107.811 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 128.850,99 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 22.285 de Zahara de la Sierra (Cádiz), situado en San Juan, 1.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  2. 2 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  3. 3 Aviso de la Aemet: una borrasca atlántica pone en alerta a Extremadura este sábado
  4. 4 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  5. 5

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  6. 6 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  7. 7 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  8. 8 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  9. 9 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  10. 10 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana 128.000 euros este jueves

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana 128.000 euros este jueves