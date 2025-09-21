Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 126.000 euros este domingo
La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 38, 30, 21, 49, 04, 02
R. H.
Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:10
En el sorteo de Bonoloto celebrado hoy domingo día 21 de septiembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 38, 30, 21, 49, 04, 02. Complementario 13 y reintegro 7.
La recaudación del sorteo ascendió a 1.984.323,00 euros. De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 300 de MADRID, situada en Camino Viejo de Leganés, 115. Un acertante del sorteo de la Bonoloto ha ganado más de 126.000 euros este domingo.
