Un acertante en el sorteo de la Bonoloto gana 124.047,95 euros este lunes

R. H. Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:19 Comenta Compartir

Los resultados de la Bonoloto de este lunes, 15 de septiembre de 2025, son los siguientes: los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 2, 7, 20, 35, 38 Y 40. El complementario ha sido el número 13 y el reintegro el 4.

La recaudación del sorteo ascendió a 1.940.195 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante premiado con 124.047,95 euros que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Valladolid, situada en Manuel Azaña, 64.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.034.532 euros

Temas

Bonoloto