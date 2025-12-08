HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Loterías y apuestas

Un acertante de La Primitiva se lleva más de 93.000 euros este lunes

La recaudación del sorteo ascendió a 4.904.177 euros

R. H.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:17

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 8 de diciembre de 2025, está compuesto por los números 03, 12, 17, 34, 40 y 43. El número complementario ha sido el 8 y el reintegro, el 5. El Joker ha correspondido al 0 550 482.

La recaudación del sorteo ascendió a 4.904.177 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 57.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiados con 93.654,70 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de San Juna de Alicante (Alicante), situada en el número 14 de la calle La Ordana.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 90 boletos sellados y cada uno de ellos se lleva 1.907,78 euros.

