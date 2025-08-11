HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes 11 de agosto en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un acertante de La Primitiva podría ganar 52,5 millones en el próximo sorteo

La recaudación del sorteo de este lunes ha ascendido a 6.379.670 euros

R. H.

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:54

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 11 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 11, 20, 32, 40, 44 y 46. El número complementario es el 15, el reintegro el 8 y el Joker, 4253111.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 6.379.670 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 52.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Olot (Girona), situada en Sant Rafel, 16 y en la nº 2 de Vélez-Málaga (Málaga), situada en Alcalde J. Herrera, 23.

